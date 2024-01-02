МО РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Они составили до 140 военных

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 140 военных, 2 самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США и одну установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, 3 автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки, в том числе две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20.