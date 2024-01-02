Минобороны РФ сообщило об отбитой атаке на донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 300 человек, 34 единицы техники и 2 склада с боеприпасами

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ВС РФ на донецком направлении отбили одну атаку, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 человек, 34 единицы техники и 2 склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Артемовское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что общие потери ВСУ составили до 300 военных убитыми и ранеными, 3 танка, БМП, 3 пикапа, 19 автомобилей, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка "Рапира". Кроме того, в районах Лысовки и Желанного в ДНР уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.