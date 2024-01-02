МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Они составили до 50 военных и 3 гаубицы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на запорожском направлении до 50 военных, 2 гаубицы Д-30 и одну Д-20, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20.