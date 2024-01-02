МО РФ сообщило о девяти сбитых украинских ракетах "Ольха" над Белгородской областью

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили девять ракеты РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"02 января текущего года около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.

Средства ПВО позднее уничтожили еще пять ракет РСЗО "Ольха" над регионом, отметили в министерстве.

В новость внесены изменения (13:50 мск) - увеличилось число уничтоженных над регионом ракет.