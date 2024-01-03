МО РФ: FPV-дроны разведчиков Западной группировки уничтожили бронеавтомобиль ВСУ

Опыт спецоперации показал, что беспилотники являются эффективным средством разведки, подавления огневых точек и поражения складов с боеприпасами, добавили в ведомстве

ТАСС, 3 января. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении военнослужащие разведки получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии в ходе выполнения боевых задач уничтожили бронеавтомобиль с помощью FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

"Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате", - сказал оператор FPV-дрона с позывным Архитектор.

В военном ведомстве отметили, что опыт СВО показал, что дроны - эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. Их характеристики, как и тактику применения бойцы продолжают совершенствовать.