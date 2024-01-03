Минобороны РФ: ПВО ВДВ на артемовском направлении контролирует воздушное пространство

Для обнаружения и уничтожения дронов ВСУ десантники Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подразделения ПВО Тульского соединения Воздушно-десантных войск на артемовском направлении оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, ежедневно контролируют воздушное пространство и не позволяют ВСУ осуществить разведку и сброс боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство на артемовском направлении, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обнаружения и уничтожения БПЛА ВСУ десантники Тульского соединения ВДВ оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника.

"После обнаружения воздушной цели производится ее захват и уничтожение расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", - отметили в военном ведомстве.