В 2023 году ВДВ пополнили 20 соединений, воинских частей и подразделений

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска в 2023 году пополнились 20 новыми соединениями, воинскими частями и подразделениями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В 2023 году для наращивания боевых возможностей воздушно-десантных войск было сформировано 20 соединений, воинских частей и подразделений. К исходу года были сформированы Ульяновская десантно-штурмовая дивизия и отдельная мобильная бригада материально-технического обеспечения в одном из городов Центральной России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также для усиления боевых возможностей двух соединений были сформированы парашютно-десантные полки в Ивановском и Тульском гвардейских соединениях ВДВ, а для более качественного и оперативного восстановления, ремонта и модернизации вооружения, военной и специальной техники в составе каждой дивизии ВДВ были сформированы отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.

Отмечается, что сформированные соединения, воинские части и подразделения существенно повысят боевые возможности ВДВ и будут способствовать выполнению всех поставленных перед ними задач.