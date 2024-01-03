Группировка "Восток" сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Восток" уничтожили четыре пункта временной дислокации, сорвали три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Приютного. Уничтожены четыре пункта временной дислокации, сорваны три попытки противника провести ротацию боевиков в Новомихайловке и севернее Владимировки", - сказал Гордеев.

По его данным, барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки Paladin и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" в районах совхоза Октябрь.

Гордеев также информировал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены САУ Krab польского производства в районе Водяного, гаубица М777 производства США в Антоновке и Д-20 в районе поселка Равнополь, а также пять минометных расчетов. Кроме того, противник потерял 3 беспилотных летательных аппарата типа "Фурия" и "Лелека", 3 единицы автомобильной техники.