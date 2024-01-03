МО РФ заявило об уничтожении замаскированных укрепрайонов ВСУ на купянском направлении

Кроме того, уничтожены боевая техника и живая жила Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"С момента получения координат до выстрела проходит всего несколько минут. И снарядов артиллеристам тоже надо немного для уничтожения цели. Данные о цели могут поступить в любой момент - как сейчас. На видео - реальная боевая работа. Расчет заряжает снаряды, и они - один за другим - летят на позиции боевиков. В результате боевой работы были уничтожены замаскированные укрепрайоны, боевая техника и живая сила противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.

Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники.

"Мы поддерживаем ребят, помогаем им занимать точки, высоты, наносим огневое поражение противнику, уничтожаем технику. В основном, работаем по поживой силе противника. Как бы ни было тяжело, будем поражать врага, будем сражаться до конца. С каждым выстрелом все ближе приближаемся к победе", - сказал старший офицер батареи с позывным Заря, его слова приводит военное ведомство.