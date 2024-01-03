В МО РФ заявили об уничтожении 12 ракет ВСУ над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что средства ПВО сбили шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром 3 января пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.