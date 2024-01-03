В МО РФ сообщили об увеличении темпов роста ремонта техники в зоне СВО в 2,5 раза

Для наиболее сложных работ в зоне спецоперации создали свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий ОПК

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Производственные возможности ремонтных частей и подразделений в зоне проведения специальной военной операции увеличены в 1,5 раза, а темпы ремонта и восстановления техники - в 2,5 раза. Об этом сообщает Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"Производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений увеличены в 1,5 раза. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав увеличились в 2,5 раза. Исправность вооружения и военной техники поддерживается на уровне 95 процентов", - говорится в материалах.

Уточняется, что для наиболее сложных работ в зоне спецоперации создано свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий ОПК.