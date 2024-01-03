Силы ПВО РФ за сутки перехватили восемь ракет "Точка-У"

Также уничтожены 15 БПЛА противника, 2 ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки перехватили 8 ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200 и также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire. Также уничтожены 15 БПЛА противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: 8 баллистических ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки также было уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Энергодар, Мирное Запорожской области, Золотаревка Луганской Народной Республики, Горловка, Пески, Спорное Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

В военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14 447 танков и других боевых бронированных машин, 1 194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 040 единиц