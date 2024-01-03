МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

За сутки они составили до 40 военнослужащих, 2 автомобиля и гаубица Д-30

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.