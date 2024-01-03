В МО РФ сообщили об уничтожении более 50 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

Также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили более 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.