Подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на запорожском направлении потеряли до 55 военнослужащих за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское Запорожской области.