Путин присвоил почетные наименования двум полкам и бригаде

Наименования присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами полков и бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований двум полкам и одной бригаде. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как следует из указов, глава государства постановил присвоить почетное наименование "гвардейский" 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 40-му инженерно-саперному полку. Почетное наименование "гвардейская" также получила 55-я отдельная мотострелковая горная бригада.

Отмечается, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами полков и бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Указы вступают в силу со дня подписания.