В МО РФ сообщили о возвращении с подконтрольной Киеву территории 248 военных

В ведомстве отметили, что всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. 248 военных ВС РФ вернулись с подконтрольной Украине территории в результате сложного переговорного процесса. Как сообщили в Минобороны России, их возвращение стало возможным благодаря посредническому участию ОАЭ.

"3 января текущего года в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что это стало возможным благодаря посредническому гуманитарному участию Абу-Даби.

В военном ведомстве уточнили, что всем вернувшимся из плена оказывается необходимая психологическая и медпомощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.