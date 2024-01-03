В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате украинского обстрела Горловки

Ранена женщина 1957 года рождения, уточнили в СЦКК

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины района Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 января по состоянию на 21:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: на горловской трассе ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в СЦКК сообщили о ранении женщины в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника.