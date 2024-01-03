Два новых поста военной полиции РФ разместили в районе Голанских высот

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Два дополнительных поста российской военной полиции размещены вдоль оккупированных Израилем Голанских высот для мониторинга режима прекращения огня. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В связи с участившимися провокациями в районе демилитаризованной зоны, расположенной вдоль оккупированных Израилем Голанских высот, в интересах мониторинга режима прекращения огня дополнительно размещены два поста российской военной полиции", - сказал Кулить.