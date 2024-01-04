МО РФ сообщило об уничтожении авиацией при поддержке разведчиков ЮВО опорного пункта ВСУ

Средства поражения применялись с кабрирования, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не входя в зону действия сил ПВО противника, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Штурмовая авиация с помощью разведчиков Южного военного округа уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив полетное задание и координаты целей, назначенных к поражению, экипажи самолетов Су-25, выполняющих задачи в интересах группировки войск "Юг", вышли в район выполнения огневых задач. Двигаясь на минимальной высоте, летчики вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цель, а также кадры ее поражения обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны Южной группировки войск", - говорится в сообщении.

Применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не входя при этом в зону действия средств ПВО противника.