Бойцы группировки войск "Восток" вручили подарки детям в Запорожской области

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск ВС РФ вручили детям из многодетных семей Запорожской области новогодние подарки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В костюме Деда Мороза заместитель командира части по военно-политической работе посетил более 30 многодетных семей и подарил детям более 110 новогодних подарков. Для многих семей такой визит главного новогоднего волшебника оказался сюрпризом", - говорится в распространенном сообщении.

В военном ведомстве добавили, что подарки для военнослужащих привезли из их родной Республики Бурятии, а бойцы решили их вручить детям из многодетных семей в Запорожской области.