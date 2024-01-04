Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике

Особое внимание будет уделено совершенствованию военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипажи подводных лодок Северного флота (СФ) пройдут теоретические и практические учения по подледному плаванию в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Подледное плавание будет одной из важнейших задач подводников Северного флота в 2024 году. Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание будет уделено совершенствованию военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В пресс-службе флота отметили, что в зимнем периоде обучения на базе подводных сил СФ состоится учебно-методический сбор, в ходе которого будет обобщен передовой опыт применения атомных подводных лодок подо льдами в Арктике.

В 2023 году ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" впервые осуществил пуск в одном из новых ледовых районов плавания в море Лаптевых, чем подтвердил способность морских стратегических ядерных сил решать задачи по предназначению из любых районов Арктики.

В установленные сроки в 2023 году был подготовлен атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Генералиссимус Суворов" и проведен Арктическим маршрутом подо льдами в пункт постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.