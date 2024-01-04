МО РФ сообщило об уничтожении более 5,9 тыс. наемников ВСУ

Среди них жители Европы, Азии, стран Северной и Южной Америки, а также Африки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили более 5,9 тыс. наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"Всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. наемников: более 8,5 тыс. из Европы, более 1,7 тыс. из Азии, более 2,7 тыс. из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тыс. человек, более 5,6 тыс. бежало, более 1,9 тыс. еще ведут боевые действия", - говорится в сообщении.

В сборнике также отмечается, что Украине оказывают помощь 54 страны, на ее поддержку потрачено более $203 млрд. "В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Из них более 70 военных разведывательных, остальные - коммерческого назначения. Для организации управления и связи работают более 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink", - перечисляется в материалах сборника.

Согласно данным военного ведомства, иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, свыше 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также более 23 тыс. беспилотников.