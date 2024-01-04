МО РФ заявило о поражении украинских войск в районах Работина и Каменского

Противник потерял до 40 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты и 3 автомобиля

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и Каменского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник потерял "до 40 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты и 3 автомобиля".