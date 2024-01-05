МО России сообщило об уничтожении экипажами Ка-52 пункта управления и техники ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, ликвидации бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипажи российских вертолетов Ка-52 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Они уничтожили пункт управления и бронетехнику, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении.

"Выполнили вылет в составе ударной группы вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения сухопутных войск. Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета" - рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным Талант.

В Минобороны РФ напомнили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках специальной операции.