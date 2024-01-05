Специалистов инженерных войск ЦВО наградили медалями за отличия в ходе СВО

В Минобороны РФ отметили, что награды получили 20 военнослужащих

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО), отличившиеся в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО), получили государственные награды. Церемония награждения состоялась в зоне СВО на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Вручение ведомственных знаков отличия, за самоотверженность и успешное выполнение боевых задач, сопряженных с риском для жизни, проводилось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и "Участнику специальной военной операции" были награждены 20 военнослужащих инженерно-саперного соединения", - говорится в сообщении.

По словам награжденного сапера с позывным Завгар, командование достойно оценило вклад бойцов в общее дело. "Мы были награждены ведомственными медалями за проделанную работу. Мы продолжим наше дело, будем так же плодотворно работать, чтобы приблизить Победу", - рассказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Представитель командования группировки войск "Центр" поздравил военных инженеров с полученными наградами, пожелал здоровья, стойкости, военной удачи и скорейшего возвращения домой, успешно выполнив боевые задачи СВО.