Минобороны России сообщило о поражении артиллеристами места стоянки бронетехники ВСУ

По данным военного ведомства, каждый день артиллерийские расчеты уничтожают огневые позиции и вооружение украинских военных, в том числе поставленные образцы из-за рубежа

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Юг" Вооруженных сил России точными выстрелами поразили место стоянки бронированной и автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С помощью разведывательного БЛА были вскрыты замаскированные позиции ВСУ и места скоплении техники. Расчеты РСЗО "Град", находящиеся на позициях, получили координаты, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов произвели уничтожение позиции ВСУ. После чего машина выдвинулась в укрытие для перезарядки. В свою очередь расчеты гаубицы Д-20 и САУ "Мста-С" точными выстрелами поразили место стоянки бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что ежедневно артиллерийские расчеты уничтожают огневые позиции, живую силу противника и его вооружение, в том числе поставленные образцы из-за рубежа.

