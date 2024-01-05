Экипаж вертолета Ка-27 авиаполка ЧФ выполнил патрулирование над акваторией Черного моря

В пресс-службе Черноморского флота отметили, что в соответствии с полетным заданием вертолетчики осмотрели участок площадью до 50 кв. км

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота (ЧФ) выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В соответствии с полетным заданием вертолетчики морской авиации Черноморского флота осмотрели акваторию площадью до 50 кв. км. Также во взаимодействии с экипажем патрульного корабля были отработаны взлеты и посадки на палубу корабля на ходу", - говорится в сообщении.

Параллельно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета.

Помимо задач по патрулированию назначенных участков акватории Черного моря экипаж Ка-27 отработал навыки по выполнению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели.

