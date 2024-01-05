МО России сообщило об уничтожении экипажем Т-80БВМ опорного пункта ВСУ

В Министерстве обороны РФ пояснили, что танкисты могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танкисты ВС РФ на запорожском направлении СВО уничтожили опорный пункт ВСУ. После получения координат от оператора БПЛА экипаж танка Т-80БВМ незамедлительно выдвинулся на передний край обороны и прямой наводкой нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что танкисты могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными и наносить эффективное огневое поражение.

"Подъезжаем, наводимся на цель, оператор дрона дает команду на работу. После первого выстрела происходит корректировка огня" - рассказал наводчик-оператор танка с позывным Шрам.

После проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Там же в укрытии танкисты перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми вновь выехать на позицию.

За свою работу высококвалифицированную работу танкисты неоднократно удостаивались высоких наград от командования. "В течение десяти дней отбивали наступления противника. Поджигали "Брэдли", БМП, танки и другую технику. За это я был удостоен ордена Мужества" - рассказал механик-водитель танка Т-80БВМ Сергей Володин.