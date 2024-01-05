Минобороны России сообщило об уничтожении разведчиками блиндажей и минометов ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что ранее на купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные объекты украинских военных

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ при помощи боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"До противника не больше полутора километров. В разведрейды бойцы выходят постоянно. В помощь им коптеры. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля. А FPV-дроны наносят удары по противнику. Координаты противника были сразу переданы на командный пункт. В результате боевой работы разведчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее на купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск "Запад" с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ.

"Группа на квадроциклах выдвигается на точку. Нас завозят, мы меняем ребят, которые работали до нас. И уже ведем наблюдение. У нас основные цели - это минометы противника. Работаем по передвижению живой силы противника и наблюдательным пунктам, местам подвоза боеприпасов. Также выявляем позиции артиллерии противника, передаем координаты и осуществляем корректировку во время боевой работы. БПЛА - это глаза всех подразделений", - рассказал старший разведчик, его цитирует военное ведомство.