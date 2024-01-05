Арктическая группировка Севфлота обеспечит безопасность в ходе нового похода

Североморцы отправятся в поход в начале августа, сообщила пресс-служба флота

МУРМАНСК, 5 января. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике в ходе очередного похода, сообщила пресс-служба флота.

"Североморцы отправятся в традиционный 13-й поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота", - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента, сообщили в пресс-службе.

Отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.