5 января, 09:08 Военная операция на Украине МО РФ сообщило о подготовке более 3,5 тыс. операторов FPV-дронов в рамках СВО

Как добавили в министерстве, были созданы полигоны и учебные центры для обучения применению таких дронов, индивидуальных средств РЭБ, а также новых авиационных средств поражения