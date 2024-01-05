Минобороны РФ сообщило о 42 ударах по центрам принятия решений на Украине

В их числе 41 групповой и 1 массированный удар, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 41 групповой и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 30-го декабря 2023-го года по 5-е января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - заявили там.