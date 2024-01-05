МО РФ сообщило об отражении за неделю четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял свыше 690 военнослужащих и 42 единицы техники

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили на краснолиманском направлении четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял свыше 690 военнослужащих и 42 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недельные потери противника составили "свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии".