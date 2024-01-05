МО РФ сообщило об отражении 18 атак ВСУ за неделю на купянском направлении

Общие потери украинской стороны составили свыше 485 военных и 6 танков

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на купянском направлении, общие потери украинской стороны составили свыше 485 военных и 6 танков, в том числе Leopard-2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, 6 танков, в том числе один Leopard-2, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 7 пусковых установок РСЗО "Ольха" и Vampire чешского производства, а также 8 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 3 склада боеприпасов и топлива ВСУ", - сообщили там.