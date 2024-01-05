МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на южнодонецком направлении

Украинские войска потеряли свыше 950 военнослужащих

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Украинские войска потеряли свыше 950 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю противник потерял "свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии".