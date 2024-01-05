МО РФ сообщило об отражении за неделю атаки ВСУ на запорожском направлении

Как добавили в ведомстве, противник потерял до 350 военнослужащих

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новопрокоповки на запорожском направлении. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки противник потерял "до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 8 орудий полевой артиллерии".