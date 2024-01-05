МО РФ сообщило об уничтожении 1 200 машин РСЗО с начала спецоперации

Также российские военные поразили за это время 565 самолетов и 264 вертолета

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские военные уничтожили с начала специальной военной операции 1 200 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 264 вертолета, 10 459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 483 танка и других боевых бронированных машин, 1 200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 100 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметили в ведомстве.