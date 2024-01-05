Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

Они составили почти 2 тыс. военных

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, общие потери противника составили почти 2 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1 990 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе 2 БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили там.