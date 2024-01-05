МО РФ заявило об уничтожении трех пусковых установок систем HIMARS и "Ольха" ВСУ за неделю

В ведомстве добавили, что на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России за неделю уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск за прошедший период уничтожены три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха", пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными на этом направлении до 225 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.