Более 25 тыс. сотрудников силовых структур приняли участие в построении в Грозном

Перед чеченскими бойцами выступили глава региона Рамзан Кадыров и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер

ГРОЗНЫЙ, 5 января. /ТАСС/. Масштабное построение бойцов силовых структур и демонстрация военной техники состоялись в пятницу в Грозном.

По данным региональных властей, в мероприятии приняли участие более 25 тыс. военнослужащих.

Перед чеченскими бойцами выступили глава региона Рамзан Кадыров и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, передает с места событий корреспондент ТАСС. "Среди собравшихся здесь большинство - участники спецоперации, в том числе те, которые должны выехать в ближайшие дни в зону СВО", - отметил в своем выступлении Кадыров.

"В ближайшем будущем мы закончим с Украиной, - выразил уверенность глава Чечни. - Россия - великая держава. Президент [РФ Владимир Путин] - самый сильный, мудрый и великий президент и командир".