МО РФ сообщило об уничтожении замаскированного командного пункта ВСУ

Удар был нанесен расчетом гаубицы Д-30, уточнили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 калибра 122 мм 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в нем находился один из командных пунктов ВСУ, из которого велось управление подразделениями. После выявления операторами разведывательного БПЛА этого командного пункта координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом гаубицы Д-30 калибра 122 мм с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевая работа расчетов гаубиц Д-30 чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также артиллеристы используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды. Задачи поступают регулярно.

"В настоящее время работаем по опорникам, живой силе ВСУ. Также поражаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Цели разные, их хватает. Работы у нас достаточно", - сказал командир расчета с позывным Мечта, его слова приводит военное ведомство.