По словам старшего офицера пресс-центра Центральной группировки Леонида Шарова, противник потерял до 90 военнослужащих

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Артиллерия Центральной группировки ВС РФ на краснолиманском направлении поразила более 100 объектов ВСУ. Как сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих.

"Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм самоходная гаубица 2с3 "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", - сказал Шаров.

Он уточнил, что также в районе Серебрянского лесничества на торском участке мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ. Огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии противник был уничтожен.