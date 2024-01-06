Фронтовая бригада Ансамбля песни и пляски ЗВО выступила для бойцов Западной группировки

Всего артисты представили 15 номеров

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первая фронтовая творческая бригада Ансамбля песни и пляски Западного военного округа выступила для военнослужащих 1-й танковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Перед бойцами подразделений 1-й танковой армии группировки войск "Запад", выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, выступили солисты Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа. Специально для военнослужащих были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Звучали стихи о любви к Родине, великой России, патриотизме", - говорится в сообщении.

Артисты поздравили бойцов с Новым годом и представили им 15 номеров. Со сцен в полевых условиях солисты исполнили в том числе песни собственного сочинения, авторские патриотические, чередуя вокал с поэзией. Военнослужащие гвардейского танкового объединения группировки войск "Запад" поблагодарили солистов Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски ЗВО за их постоянную поддержку.

"Наша фронтовая творческая бригада занимается культурно-досуговым обеспечением военнослужащих. Выезжаем в окопы, выезжаем в различные скрытые позиции наших подразделений. Выступаем для наших боевых товарищей. Дарим им позитив, эмоции, поддерживаем их от души и сердца. Хотелось бы, чтобы каждый наш военнослужащий чувствовал поддержку из тыла, поддержку от нашей фронтовой бригады в песнях, танцах, поэзии, с которыми мы выступаем. И, конечно, я уверен, что вот таким общим составом мы все вместе победим", - сказал солист Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа с позывным Артист, которого цитирует Минобороны РФ.