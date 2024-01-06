В МО РФ сообщили об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Потери ВС Украины на направлении, в частности, составили до 25 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск отразили контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки. Противник был вынужден отойти, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, усиленных боевыми машинами пехоты, в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что в районе урочища Кринички расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия сержанта Артема Гумова уничтожил гаубицу противника Д-30.

"Потери Вооруженных сил Украины на направлении составили до 25 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 155-мм гаубицы Caesar, 122-мм гаубица Д-30, склады боеприпасов и ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС) 120-й бригады территориальной обороны", - добавил Зыбинский.