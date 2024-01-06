Силы ПВО РФ уничтожили шесть ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря

В МО России сообщили о пресечении попыток киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

"6 января около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря", - сказали в ведомстве.