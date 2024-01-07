МО РФ: военнослужащие ВДВ приняли участие в Рождественских богослужениях по всей стране

Как сообщили в ведомстве, также Рождество встретили и десантники в зоне СВО

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Рождественские богослужения прошли во всех войсковых храмах и молельных комнатах на территориях соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ), в том числе и в Главном храме ВДВ - храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Как сообщили в Минобороны РФ, также Рождество встретили и десантники в зоне проведения специальной военной операции.

"Под руководством помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими Рождественские богослужения прошли во всех войсковых храмах и молельных комнатах на территориях соединений и воинских частей, в том числе и в Главном храме Воздушно-десантных войск - храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, где праздничное богослужение провел настоятель храма иерей Сергий Якименко", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что также Рождество встретили и десантники в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях, где задействованы соединения Воздушно-десантных войск.

Кроме того, военнослужащие ВДВ, члены их семей и ветераны посетили ночное богослужение в Главном храме Вооруженных сил РФ.

"Военнослужащие Воздушно-десантных войск, а также члены их семей и ветераны ВДВ посетили ночное Рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке. Генералы, офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, изъявившие желание посетить праздничную службу, прибыли на святое для всех верующих военнослужащих место, где вместе с семьями встретили Рождество в Главном храме вооруженных сил", - отмечается в сообщении.