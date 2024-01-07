Выпускники летных училищ ведут подготовку к полетам в составе экипажей дальней авиации

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в первый год после выпуска из училища молодой летчик дальней авиации проводит в небе не менее 100 часов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Выпускники авиационных вузов Воздушно-космических сил 2023 года проходят программу переучивания на боевые самолеты дальней авиации, после чего приступят к летной подготовке на тренажерах, а затем и к реальным полетам в составе штатных экипажей. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На данный момент для выпускников авиационных вузов Воздушно-космических сил организована программа переучивания на боевые самолеты в Центре боевого применения и переучивания летного состава. Далее молодой летный состав приступит к наземной подготовке, выполнит полеты на тренажерах и сдаст зачеты на допуск к полетам. В зимнем периоде обучения лейтенанты приступят к полетам в составе штатных экипажей, методом "от простого - к сложному", - говорится в сообщении.

Как рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в первый год после выпуска из училища молодой летчик дальней авиации проводит в небе не менее 100 часов. "Особое внимание уделяется подготовке молодых летчиков к полетам в простых и сложных метеоусловиях, с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - отметил он.