Бойцы западной группировки ВС РФ встретили Рождество на передовых позициях

В Минобороны России отметили, что за несколько дней до праздника бойцы украсили блиндажи детскими письмами и открытками, развесив их на стенах

ТАСС, 7 января. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки войск приняли участие в Рождественском богослужении в полевых храмах в тыловых районах, а также встретили праздник на передовых позициях на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В праздновании Рождества были соблюдены все традиции Православия. Рождественское богослужение проводили помощники командиров подразделений по работе с верующими военнослужащими. В свою очередь командование соединений и воинских частей на переднем крае линии боевого соприкосновения поздравило подчиненный личный состав с Рождеством Христовым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько дней до праздника бойцы украсили блиндажи детскими письмами и открытками, развесив их на стенах.