Минобороны России сообщило, что ВС РФ протаранили беспилотником дрон ВСУ "Баба Яга"

Украинский аппарат нес на себе 82-мм мины, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские военные протаранили беспилотником промышленный дрон "Баба Яга" Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом. Это так называемая "Баба Яга" несла на себе 82-мм мины. Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево", - рассказал начальник расчета БПЛА 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ с позывным Белый.

Операторы БПЛА группировки войск "Запад" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.